Sicilia, flash-mob di oltre 100 associazioni ambientaliste: "In cinque anni a fuoco quasi 112.000 ettari di bosco" (Di sabato 8 maggio 2021) Cento associazioni insieme per dire basta agli incendi. Si è tenuto ieri pomeriggio alle 18:00 il flash mob "Faciemu Scrusciu", incontro tra 100 associazioni ambientaliste Siciliane unite contro gli incendi. L'iniziativa è nata per protestare contro il ripetersi puntuale dei roghi che in soli 5 anni hanno mandato a fuoco quasi 112.000 ettari di bosco, quasi metà della superficie della provincia di Trapani. Una devastazione senza precedenti che accelera il processo di desertificazione già in atto nell'isola ed aggrava gli effetti del cambiamento climatico generale. L'incontro si è sviluppato a distanza, ciascuna delle associazioni partecipanti era connessa dal proprio territorio, ma ...

