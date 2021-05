Sampdoria, Keita: «Inter forte, volevo vincere. Ora finiamo bene la stagione» (Di sabato 8 maggio 2021) Keita Balde ha parlato ai microfoni del media ufficiale del club dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria: le parole dell’attaccante Keita Balde ha parlato ai microfoni del media ufficiale del club dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. GOL –«Preferisco il risultato al gol, lo avrei cambiato volentieri oggi ma purtroppo non è andata così. L’Inter è una squadra forte, sono i campioni d’Italia, una formazione che ha fiducia e sa far andare la palla. Noi potevamo gestirla meglio ma vogliamo subito voltare pagina». BILANCIO –«Il bilancio personale? Spero sempre di fare meglio, voglio sfruttare ogni minuto per fare bene fino alla fine. Mancano tre partite al termine del campionato e dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021)Balde ha parlato ai microfoni del media ufficiale del club dopo la vittoria dell’contro la: le parole dell’attaccanteBalde ha parlato ai microfoni del media ufficiale del club dopo la vittoria dell’contro la. Le sue dichiarazioni. GOL –«Preferisco il risultato al gol, lo avrei cambiato volentieri oggi ma purtroppo non è andata così. L’è una squadra, sono i campioni d’Italia, una formazione che ha fiducia e sa far andare la palla. Noi potevamo gestirla meglio ma vogliamo subito voltare pagina». BILANCIO –«Il bilancio personale? Spero sempre di fare meglio, voglio sfruttare ogni minuto per farefino alla fine. Mancano tre partite al termine del campionato e dobbiamo ...

