Rosalinda Cannavó, confessione privata: “Mi vergogno da morire” (Di sabato 8 maggio 2021) Rosalinda Cannavò fa una confessione inaspettata: “Mi impedisco di vedermi” Rosalinda Cannavò è stata intervistata insieme al suo fidanzato Andrea Zenga da Whoopsee, a cui ha raccontato alcuni retroscena riguardanti sia il rapporto con il fidanzato che la sua vita privata, ed anche come questi si intersecano tra di loro. Andrea Zenga ha raccontato che la fidanzata non vuole che lui guardi i suoi lavori da attrice perchè si vergogna, e a tal proposito Rosalinda Cannavò ha dichiarato: “Mi vergogno da morire di far vedere le cose che ho fatto, mi impedisco di vedermi“. Rosalinda e Andrea sono sempre più affiatati ed anche nel loro modo di scherzare si denota questa cosa, inoltre stanno anche convivendo a Milano. Andrea Zenga sui progetti di famiglia con ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)Cannavò fa unainaspettata: “Mi impedisco di vedermi”Cannavò è stata intervistata insieme al suo fidanzato Andrea Zenga da Whoopsee, a cui ha raccontato alcuni retroscena riguardanti sia il rapporto con il fidanzato che la sua vita, ed anche come questi si intersecano tra di loro. Andrea Zenga ha raccontato che la fidanzata non vuole che lui guardi i suoi lavori da attrice perchè si vergogna, e a tal propositoCannavò ha dichiarato: “Midadi far vedere le cose che ho fatto, mi impedisco di vedermi“.e Andrea sono sempre più affiatati ed anche nel loro modo di scherzare si denota questa cosa, inoltre stanno anche convivendo a Milano. Andrea Zenga sui progetti di famiglia con ...

Advertising

redazioneiene : Livello di gelosia? Ecco Rosalinda come non l’avete mai vista! Nello scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga… - redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - Cosmopolitan_IT : Rosalinda, sai che hai i jeans più cool del Cosmo? @redazioneiene #leiene #RosalindaCannavò @14Adua - BiasiErika : RT @redazioneiene: Livello di gelosia? Ecco Rosalinda come non l’avete mai vista! Nello scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga #LeIene… - Mikyyxxx : RT @redazioneiene: Livello di gelosia? Ecco Rosalinda come non l’avete mai vista! Nello scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga #LeIene… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavó Andrea Zenga, il clamoroso annuncio: 'Si. Con Rosalinda sarà famiglia' Nella casa più spiata d'Italia, il 27enne ha conosciuto il suo grande amore: il giovane si è sentimentalmente legato a Rosalinda Cannavò. La coppia è molto affiatata: i loro scatti sui social network ...

Andrea Zenga, parole importanti sul futuro con Rosalinda: "Figli e famiglia" Bello, educato, modesto e pure innamorato: beata Rosalinda! Andrea Zenga: i gieffini con cui è ancora in contatto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});

Nella casa più spiata d'Italia, il 27enne ha conosciuto il suo grande amore: il giovane si è sentimentalmente legato aCannavò. La coppia è molto affiatata: i loro scatti sui social network ...Bello, educato, modesto e pure innamorato: beata! Andrea Zenga: i gieffini con cui è ancora in contatto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});