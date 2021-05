Razzo cinese in caduta, 10 regioni del Centro-Sud in allerta: c’è anche la Campania (Di sabato 8 maggio 2021) Razzo cinese in caduta: rientro incontrollato previsto per le 2.24 di domenica 9 maggio (con una finestra temporale di incertezza di sei ore). Protezione civile: “Meglio stare al chiuso. Improbabile che i frammenti causino il crollo di edifici”. La Protezione civile ha diramato una allerta in merito al rientro in atmosfera di frammenti del Razzo Leggi su 2anews (Di sabato 8 maggio 2021)in: rientro incontrollato previsto per le 2.24 di domenica 9 maggio (con una finestra temporale di incertezza di sei ore). Protezione civile: “Meglio stare al chiuso. Improbabile che i frammenti causino il crollo di edifici”. La Protezione civile ha diramato unain merito al rientro in atmosfera di frammenti del

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - pin_klo : Spazio, razzo cinese in caduta: 10 regioni italiane del Centro-Sud in allerta - giulia86041584 : RT @GiuliaSalemi93: Quindi ho capito bene? I detriti di un razzo cinese potrebbero cadere stanotte sul centro Italia... Pier, caffettino… -