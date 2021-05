OTTO E MEZZO SI CONFERMA IL TALK POLITICO PIÙ SEGUITO. BOOM NEI LAUREATI PER LILLI GRUBER (Di sabato 8 maggio 2021) OTTO e MEZZO con LILLI GRUBER, Barbara Palombelli e Veronica Gentili con Stasera Italia, Tg2 Post con Manuela Moreno. Sono loro le signore dell’informazione dell’access prime time, la fascia oraria che precede la prima serata. Politica e attualità al centro dei TALK show. Il più SEGUITO si CONFERMA anche in questa stagione OTTO e MEZZO, il TALK di La7 condOTTO da LILLI GRUBER dal 2008. OTTO e MEZZO è il più longevo, il prossimo anno festeggerà i 20 anni dalla prima puntata, ed è il più SEGUITO dei TALK politici. Grazie ad un’approfondita analisi di Omnicom Media Group, possiamo fare un confronto ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 maggio 2021)con, Barbara Palombelli e Veronica Gentili con Stasera Italia, Tg2 Post con Manuela Moreno. Sono loro le signore dell’informazione dell’access prime time, la fascia oraria che precede la prima serata. Politica e attualità al centro deishow. Il piùsianche in questa stagione, ildi La7 conddadal 2008.è il più longevo, il prossimo anno festeggerà i 20 anni dalla prima puntata, ed è il piùdeipolitici. Grazie ad un’approfondita analisi di Omnicom Media Group, possiamo fare un confronto ...

