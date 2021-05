La Superlega viola l’essenza greca e umanistica dell’agonismo (Di sabato 8 maggio 2021) I Bronzi di Riace erano due atleti, il «discobolo» di Mirone era un atleta. C’è bellezza, c’è gara, c’è competizione nello sport: è bello che vinca il migliore. Perché si combatte alla pari. Nell’agonismo non ci sono privilegi, ma energia, capacità, volontà. Non si può raccomandare un atleta. Egli si misura con le sue forze, con i suoi gesti. Ciò che ammiriamo in uno sportivo, in un calciatore, è l’armonia della sua forma fisica e lo slancio della sua azione. Lo troviamo nella scultura antica e in Canova; e la bellezza maschile coincide sempre con quella dell’atleta, la cui forza non può essere favorita. Semplicemente, è.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021Verso la fine del VI secolo a.C. la scultura greca produsse uno dei fenomeni destinati a lasciare una traccia duratura nella sua storia secolare: la statua ex voto dedicata agli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) I Bronzi di Riace erano due atleti, il «discobolo» di Mirone era un atleta. C’è bellezza, c’è gara, c’è competizione nello sport: è bello che vinca il migliore. Perché si combatte alla pari. Nell’agonismo non ci sono privilegi, ma energia, capacità, volontà. Non si può raccomandare un atleta. Egli si misura con le sue forze, con i suoi gesti. Ciò che ammiriamo in uno sportivo, in un calciatore, è l’armonia della sua forma fisica e lo slancio della sua azione. Lo troviamo nella scultura antica e in Canova; e la bellezza maschile coincide sempre con quella dell’atleta, la cui forza non può essere favorita. Semplicemente, è.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021Verso la fine del VI secolo a.C. la sculturaprodusse uno dei fenomeni destinati a lasciare una traccia duratura nella sua storia secolare: la statua ex voto dedicata agli ...

