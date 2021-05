Il pavone che ha interrotto Draghi mentre parlava (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Il verso di un pavone presente poco vicino al luogo dove si tiene la conferenza stampa al Palacio Do Cristal ad Oporto lo interrompe più volte e allora il premier Mario Draghi ironizza: "Ci accompagna da questa mattina". E poi alla domanda di una giornalista: "Sente? Ha risposto lui. Vediamo cosa dice...". Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Il verso di unpresente poco vicino al luogo dove si tiene la conferenza stampa al Palacio Do Cristal ad Oporto lo interrompe più volte e allora il premier Marioironizza: "Ci accompagna da questa mattina". E poi alla domanda di una giornalista: "Sente? Ha risposto lui. Vediamo cosa dice...".

Advertising

Sereio_X : @GregPignataro @lele_asteria @Aramcheck76 Ti sono vicino. Credo che non ci sia nulla di più scialbo di un libro 'sc… - LUCIANA75087178 : RT @LUCIANA75087178: 'Ho cercato di essere chi non sono' - dice il Pavone. Che succede quando ci vestiamo 'come qualcuno' e quando mangiam… - Rita_Pavone_ : @EnricoPeople @enricoruggeri @TheKinks @TheBeachBoys @TheDoors La nostra lunga 'chiacchierata', fatta più di mimica… - M4rk0On1 : RT @Europeo91785337: Ma #Draghi con tutto rispetto , sembra distante dal popolo , oltre a parlare con il #pavone, potrebbe parlare anche c… - splendente55 : @poderano @matteorenzi ????basta impegnarsi. Gira oggi, gira domani pure la trottola riesce a tornare al suo posto di… -