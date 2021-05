Il console fascio-rock promosso ambasciatore. Vattani jr. inviato a Singapore. Dalle polemiche per il concerto con Casapound alla sede diplomatica

(Di sabato 8 maggio 2021) Era finito nella bufera per la sua esibizione canora decisamente sopra le righe. Almeno per l’alloragenerale italiano ad Osaka. Immortalato nel 2012, nelle vesti di Katanga (il suo nome d’arte),testa del gruppo Sottofasciasemplice, sul palco di una kermesse organizzata da, ricambiando il saluto romano del pubblico. NELLA BUFERA. Troppo persino per un “figlio di” come Mario, erede di papà Umberto potentissimocheFarnesina ricoprì per due volte la carica di segretario generale. Al punto che il rampante rampollo, richiamato in Italia dal ministro degli Esteri dell’epoca, Giulio Terzi di Sant’Agata, finì pure dinanzidisciplinare beccandosi una sospensione di quattro mesi, in seguito annullata dal Tar. Dieci anni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : console fascio

LA NOTIZIA

...archivia il progetto con Tim al comando Tonfo in Borsa ed esposto alla Consob di Carlo Di Foggia Diplomazia Dal- rock a Singapore Vattani jr sarà ambasciatore Ripescaggio - Quando era...... i migliori titoli pensati per tutte le nostre! " Clicca qui per acquistare Marvel's ... modulo dell'armeria con shooter, Jetpack di Power - Up ed elementodi energia per le minifigure, ...Mario Vattani era finito nella bufera per la sua esibizione canora decisamente sopra le righe. Almeno per l’allora console generale ad Osaka.Al Fraunhofer Institute hanno messo a punto un componente fondamentale per permettere ai macchinari produttivi di realizzare chip sempre più evoluti, in grado di offrire maggiore potenza occupando poc ...