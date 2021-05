“I morti di Covid nel mondo sono il doppio di quelli ufficiali”: il rapporto (Di sabato 8 maggio 2021) “Il Covid-19 ha provocato 6,9 milioni di morti nel mondo, più del doppio delle cifre ufficiali. In Italia, i decessi totali sono 175.832”, circa 53mila in più dei 122mila ufficiali. sono i dati riportati in uno studio dell’Istituto per la valutazione della salute (IHME) dell’Università di Washington a Seattle, negli Usa. L’analisi sottolinea come i morti di Covid sarebbero sottostimati in tutto il mondo, Usa inclusi, in cui le vittime sarebbero 905mila e non 580mila. Nel report si sostiene come i dati ufficiali tengano conto solo dei decessi provocati in maniera diretta dal Covid-19, ma non di quelli causati dal collasso dei sistemi sanitari in tutto ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) “Il-19 ha provocato 6,9 milioni dinel, più deldelle cifre. In Italia, i decessi totali175.832”, circa 53mila in più dei 122milai dati riportati in uno studio dell’Istituto per la valutazione della salute (IHME) dell’Università di Washington a Seattle, negli Usa. L’analisi sottolinea come idisarebbero sottostimati in tutto il, Usa inclusi, in cui le vittime sarebbero 905mila e non 580mila. Nel report si sostiene come i datitengano conto solo dei decessi provocati in maniera diretta dal-19, ma non dicausati dal collasso dei sistemi sanitari in tutto ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - 15 casi di variante indiana in una RSA inglese in ospiti vaccinati con AZ, zero casi severi e zero… - VittorioSgarbi : Covid: i dati smentiscono i pregiudizi. A Madrid tutto aperto e metà dei morti rispetto a Milano. Il “tutto chiuso”… - LaStampa : Covid, il report choc: “I morti nel mondo sono più del doppio di quelli ufficiali” - UGiangrieco : RT @molumbe: Il gonfiare la casistica dei decessi #covid19, con l’inserimento dei morti per varie cause positivi al covid, ci sta portando… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'India ha superato i 4.000 morti di Covid in un giorno -