Giro d'Italia 2021, orario di partenza Filippo Ganna cronometro Torino (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi sabato 8 maggio incomincia il Giro d'Italia 2021, che ritorna nella sua tradizionale collocazione primaveriale dopo l'eccezionale edizione autunnale dello scorso anno. Ad aprire la Corsa Rosa sarà una cronometro individuale di 8,6 km a Torino. Il tracciato disegnato lungo le vie del capoluogo piemontese, con la partenza in Piazza Castello e l'arrivo in Corso Moncalieri, è adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Si assegna la prima maglia rosa e avremo subito i distacchi tra i big che sono in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo davvero delle belle in questo pomeriggio che spalanca le porte della corsa a tappe di tre settimane. Filippo Ganna è il grande favorito della vigilia.

