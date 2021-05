Gaia mette all’asta il suo vestito di Ferragamo e altre news moda della settimana (Di sabato 8 maggio 2021) Era stato creato appositamente per lei in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2021: adesso il look di Gaia Gozzi firmato Salvatore Ferragamo andrà al miglior offerente (e il ricavato in beneficenza). Intanto Loewe lancia la collezione con Sotheby’s, Maria Grazia Chiuri rilancia la Bar Jacket di monsier Dior, gli accessori di Marni Market arrivano online, la giacca a vento più iconica di K-Way diventa sostenibile…. Ecco la nostra rassegna di tutti gli eventi, le limited edition e le notizie moda da non perdere questa settimana. Gaia e il Ferragamo all’asta L’outfit indossato da Gaia per la serata finale di Sanremo 2021 è in vendita. In accordo con la maison Salvatore Ferragamo, la cantautrice italo ... Leggi su amica (Di sabato 8 maggio 2021) Era stato creato appositamente per lei in occasionepartecipazione al Festival di Sanremo 2021: adesso il look diGozzi firmato Salvatoreandrà al miglior offerente (e il ricavato in beneficenza). Intanto Loewe lancia la collezione con Sotheby’s, Maria Grazia Chiuri rilancia la Bar Jacket di monsier Dior, gli accessori di Marni Market arrivano online, la giacca a vento più iconica di K-Way diventa sostenibile…. Ecco la nostra rassegna di tutti gli eventi, le limited edition e le notizieda non perdere questae ilL’outfit indossato daper la serata finale di Sanremo 2021 è in vendita. In accordo con la maison Salvatore, la cantautrice italo ...

