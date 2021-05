Ermal Meta: quanti anni ha? La sua vita privata (Di sabato 8 maggio 2021) Ermal Meta è arrivato nelle fasi finali del Festival di Sanremo 2021 con la canzone Un milione di cose da dirti, che ha riscosso un grande successo in radio e sul web, anche se non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale. Tuttavia il cantante è già una certezza sul palcoscenico nazionale, ma non solo. Ermal Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier (ha quindi 40 anni), in Albania, dove è costretto a crescere in un contesto difficile a causa della guerra che ha colpito il suo paese natio nel periodo. La musica lo aiuta ad estraniarsi, grazie all’influenza della madre, violinista, mentre con il padre il rapporto sarà sempre conflittuale, al punto che il cantante lo ha definito violento a più riprese, anche in una canzone. A 13 anni si trasferisce assieme alla sorella, al fratello ed ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è arrivato nelle fasi finali del Festival di Sanremo 2021 con la canzone Un milione di cose da dirti, che ha riscosso un grande successo in radio e sul web, anche se non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale. Tuttavia il cantante è già una certezza sul palcoscenico nazionale, ma non solo.è nato il 20 aprile 1981 a Fier (ha quindi 40), in Albania, dove è costretto a crescere in un contesto difficile a causa della guerra che ha colpito il suo paese natio nel periodo. La musica lo aiuta ad estraniarsi, grazie all’influenza della madre, violinista, mentre con il padre il rapporto sarà sempre conflittuale, al punto che il cantante lo ha definito violento a più riprese, anche in una canzone. A 13si trasferisce assieme alla sorella, al fratello ed ...

