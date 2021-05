Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Crac Verratti, infortunio in allenamento con il Psg: Europeo a rischio? - MarcoAvenia : RT @Gazzetta_it: Crac Verratti, infortunio in allenamento con il Psg: Europeo a rischio? - MarzianoAnsioso : RT @Gazzetta_it: Crac Verratti, infortunio in allenamento con il Psg: Europeo a rischio? - Gazzetta_it : Crac Verratti, infortunio in allenamento con il Psg: Europeo a rischio? -

Ultime Notizie dalla rete : Crac Verratti

La Gazzetta dello Sport

da gennaio si è giù dovuto fermare due volte per il Covid - 19, e tre settimane fa anche per un malanno alla coscia destra rimediato in allenamento, dopo una botta a quella sinistra ad ...da gennaio si è giù dovuto fermare due volte per il Covid - 19, e tre settimane fa anche per un malanno alla coscia destra rimediato in allenamento, dopo una botta a quella sinistra ad ...Brutte notizie arrivano da Parigi per il Paris Saint-Germain e per la Nazionale di Mancini Il club francese ha comunicato poco fa che Marco Verratti ha rimediato in allenamento una contusione al ginoc ...L'allenatore del Psg ha parlato in un'intervista al Guardian del suo rapporto con i big dello spogliatoio e ha svelato alcuni lati inediti di Neymar e Mbappé: "Ney è molto umile e ascolta tutti i cons ...