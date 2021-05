Covid, risalgono i numeri dei positivi in Abruzzo, ieri 196 casi, 6 decessi e 441 guariti (Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72286 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 196 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 88 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 52, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2428 (di età compresa tra 79 e 95 anni, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72286 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 196 nuovi(di età compresa tra 1 e 88 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 52, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovie sale a 2428 (di età compresa tra 79 e 95 anni, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4fanno riferimento aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei...

Advertising

infoitinterno : Covid, risalgono i contagi: 450 nuovi casi in Calabria - CN24_tv : Covid in Calabria, risalgono i contagi: in 24 ore 450 nuovi casi e 8 decessi #Calabria #Bollettino7Maggio #Covid… - calabrianewsit : Covid in Calabria risalgono i positivi con + 450, 8 le vittime - - LatinaBiz : Legenda Risalgono sopra quota mille i contagi da covid nel Lazio nella giornata del 6 maggio anche se a fronte di… - DeFiorindo : @Cartabellotta Non risalgono non risalgono.... è maggio ed esattamente come l'anno scorso, riparleremo di Covid verso ottobre -