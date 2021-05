Compleanno Archie, gli auguri del principe Carlo al nipote ma nella foto non c’è Meghan Markle (Di sabato 8 maggio 2021) La casa reale inglese non se la passa proprio bene in quanto a vicende familiari. In particolare tiene banco nelle ultime ore quella che vede coinvolti il principe Carlo e la nuora Meghan Markle. Infatti, così come riporta il “Daily Star“, il principe avrebbe deliberatamente lasciato fuori dalla foto di auguri per il secondo anno di vita di Archie, figlio di Harry e della duchessa di Sussex, proprio Meghan. Uno sgarbo mediatico secondo come riporta il tabloid britannico, sempre molto attento alle vicende della casa reale, con un “esperto” delle cose della corona che ha affermato: “Si tratta di un affronto deliberato da parte del principe Carlo”. Infatti la foto condivisa dalla Clarence ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 maggio 2021) La casa reale inglese non se la passa proprio bene in quanto a vicende familiari. In particolare tiene banco nelle ultime ore quella che vede coinvolti ile la nuora. Infatti, così come riporta il “Daily Star“, ilavrebbe deliberatamente lasciato fuori dalladiper il secondo anno di vita di, figlio di Harry e della duchessa di Sussex, proprio. Uno sgarbo mediatico secondo come riporta il tabloid britannico, sempre molto attento alle vicende della casa reale, con un “esperto” delle cose della corona che ha affermato: “Si tratta di un affronto deliberato da parte del”. Infatti lacondivisa dalla Clarence ...

