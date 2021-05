(Di sabato 8 maggio 2021), della sezione di Sapri, entrerà nella storia come primachiamata ad arbitrare una partita diB. La 37enne campana è stata infatti designata per dirigere l'incontro Reggina - ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: svolta in Serie B, Maria Marotta primo arbitro donna: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Maria Marott… - RepMilan : Milan, Pioli: 'Con la Juve la partita della svolta, se vinciamo è quasi Champions' - patrizi00536975 : @napolista e nel calcio di oggi laVELOCITA'e un fattore importantissimo,infatti vediamo la differenza tra il nostro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Contro la Juventus sarà la gara della svolta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Contro la Juventus sarà la gara della svolta' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio svolta

Maria Marotta, della sezione di Sapri, entrerà nella storia come prima donna chiamata ad arbitrare una partita di serie B. La 37enne campana è stata infatti designata per dirigere l'incontro Reggina - ...storica nelitaliano: per la prima volta nella storia, una donna arbitrerà una partita di Serie B. Sarà Maria Marotta, nello specifico, a dirigere la sfida tra Reggina e Frosinone di ...La vittoria del Napoli sul campo dello Spezia mette ulteriore pepe alla corsa alla Champions del prossimo anno. Domani sera si gioca un capitolo fondamentale. E pensare che due mesi fa ...Mara Marotta: in Reggina-Frosinone la prima arbitro donna nella Serie B di calcio maschile. La soddisfazione di Trentalange ...