Calcio | Grassani ' Accordo o rischio esclusione per club Superlega'

(Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente Fifa Infantino: "Dialogo e no ai conflitti", Barça chiede rispetto MILANO - Poche ore dopo il duro comunicato Uefa, diverse le reazioni del mondo del. Nyon, in una nota ufficiale ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Juve, #Barça e #Real fuori dalla #Champions? Il parere dell'esperto - 2550Abdulmajeed : RT @Gazzetta_it: #Juve, #Barça e #Real fuori dalla #Champions? Il parere dell'esperto - sportli26181512 : Le tre ribelli fuori dalla Champions? Grassani: 'Ipotesi da non scartare': Le tre ribelli fuori dalla Champions? Gr… - Gazzetta_it : #Juve, #Barça e #Real fuori dalla #Champions? Il parere dell'esperto -

La Gazzetta dello Sport

... l'avvocato Mattia, esperto di diritto sportivo, spiega alla Gazzetta dello Sport che nulla si può escludere e si sofferma sul comunicato diramato dalla Confederazione deleuropeo. "...In merito abbiamo fatto tre domande a Mattia, esperto di diritto sportivo. "L'articolo 51 dello Statuto vieta alleanze tra club, dirette o indirette, senza il permesso Uefa - prosegue Grassani ... la posizione del governo del calcio europeo e chiede "rispetto ...Poche ore dopo il duro comunicato Uefa, diverse le reazioni del mondo del calcio. Nyon, in una nota ufficiale diramata ieri sera, annuncia l'accordo con 9 dei club ribelli, riferisce della dichiarazio ...