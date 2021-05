Atletica, Coppa Europa lanci 2021: Weir e Fabbri i migliori italiani. Azzurri quarti tra gli uomini, donne seste (Di sabato 8 maggio 2021) A Spalato (Croazia) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa 2021 di lanci. Al momento l’Italia è quarta con gli uomini e sesta con le donne nelle classifiche assoluta. I migliori risultati sono giunti dal getto del peso: Zane Weir è settimo al suo debutto in maglia azzurra (20.07), Leonardo Fabbri è ottavo con 19.81 (ancora lontano dai giorni migliori). Roberto Orlando è decimo nel tiro del giavellotto (76.50, personale), mentre Mauro Fraresso è 17mo (73.42). Marco Lingua e Simone Falloni non vanno oltre un dodicesimo e un tredicesimo posto nel lancio del martello (72.30 e 71.87). Chiara Rosa si ferma al decimo posto nel getto del peso (16.84). Foto: FIDAL/Pugno/Meeting di Savona Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) A Spalato (Croazia) è andata in scena la prima giornata delladi. Al momento l’Italia è quarta con glie sesta con lenelle classifiche assoluta. Irisultati sono giunti dal getto del peso: Zaneè settimo al suo debutto in maglia azzurra (20.07), Leonardoè ottavo con 19.81 (ancora lontano dai giorni). Roberto Orlando è decimo nel tiro del giavellotto (76.50, personale), mentre Mauro Fraresso è 17mo (73.42). Marco Lingua e Simone Falloni non vanno oltre un dodicesimo e un tredicesimo posto nelo del martello (72.30 e 71.87). Chiara Rosa si ferma al decimo posto nel getto del peso (16.84). Foto: FIDAL/Pugno/Meeting di Savona

