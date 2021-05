Al lavoro su riapertura visite case di riposo (Di domenica 9 maggio 2021) “L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza dà finalmente il via libera alle visite, in condizioni di sicurezza, nelle residenze sanitarie per anziani. E’ il coronamento di un importante e costante lavoro istituzionale della Conferenza delle Regioni”. Così oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Ringrazio per il lavoro fatto – ha sottolineato Fedriga – gli assessori delle Regioni e il gruppo di lavoro Emergenza Covid che hanno scritto le Linee Guida, senza le quali questo risultato non sarebbe stato possibile”. “Anche in questa occasione – ha detto ancora il governatore – abbiamo dimostrato quanto sia importante procedere in un’ottica di condivisione istituzionale e per questo proseguiremo a collaborare con il Ministero della Salute e in generale con il Governo, per ... Leggi su udine20 (Di domenica 9 maggio 2021) “L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza dà finalmente il via libera alle, in condizioni di sicurezza, nelle residenze sanitarie per anziani. E’ il coronamento di un importante e costanteistituzionale della Conferenza delle Regioni”. Così oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Ringrazio per ilfatto – ha sottolineato Fedriga – gli assessori delle Regioni e il gruppo diEmergenza Covid che hanno scritto le Linee Guida, senza le quali questo risultato non sarebbe stato possibile”. “Anche in questa occasione – ha detto ancora il governatore – abbiamo dimostrato quanto sia importante procedere in un’ottica di condivisione istituzionale e per questo proseguiremo a collaborare con il Ministero della Salute e in generale con il Governo, per ...

