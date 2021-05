Via libera al decreto Sostegni. Ma è tensione sul credito alle imprese 4.0. Due emendamenti M5S bocciati dalla Casellati. Il Reddito di cittadinanza resta pignorabile (Di venerdì 7 maggio 2021) In discussione nell’aula di Palazzo Madama c’è il primo provvedimento economico dell’era Draghi: il decreto Sostegni. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha presentato un maxiemendamento, su cui poi ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge, che comprende gli emendamenti approvati dalle commissioni di Bilancio e Finanze del Senato. Ma l’Aula viene sospesa ripetutamente per l’attesa del parere della commissione Bilancio. A ritardare i lavori è il mancato accordo su un emendamento cassato dalla Ragioneria generale dello Stato perché privo di copertura. Stralcio che manda su tutte le furie il M5S al punto che i pentastellati minacciano di non votare la fiducia sul testo. La proposta cassata, e battezzata “Superbonus ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) In discussione nell’aula di Palazzo Madama c’è il primo provvedimento economico dell’era Draghi: il. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha presentato un maxiemendamento, su cui poi ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo del testo del-legge, che comprende gliapprovati dcommissioni di Bilancio e Finanze del Senato. Ma l’Aula viene sospesa ripetutamente per l’attesa del parere della commissione Bilancio. A ritardare i lavori è il mancato accordo su un emendamento cassatoRagioneria generale dello Stato perché privo di copertura. Stralcio che manda su tutte le furie il M5S al punto che i pentastellati minacciano di non votare la fiducia sul testo. La proposta cassata, e battezzata “Superbonus ...

Advertising

matteosalvinimi : Via libera allo stop al versamento dei contributi degli autostrasportatori. Siamo al governo nel segno della concre… - Palazzo_Chigi : Via libera del Consiglio dei Ministri alla proposta del #PNRR italiano per il rilancio del Paese, domani la trasmis… - FIGC : Dalla #UEFA via libera alla lista allargata di 26 #giocatori per la fase finale dell’#Europeo… - pavisa1401 : RT @ilmanifesto: IL MURO DI BERLINO – PECHINO #laprima #ilmanifesto La proposta di Biden per la moratoria sui brevetti dei vaccini fa pros… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Proposta #Biden per la moratoria #brevetti #vaccini fa proseliti. Il via libera dei verti… -