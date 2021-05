Vangelo e parola del giorno, venerdì 7 maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, venerdì 7 maggio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 15,22-31 In quei giorni, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildelLa redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 15,22-31 In quei giorni, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai ...

Advertising

elisacirillo13 : @matteorenzi Detto dal Matteo ..... praticamente il Vangelo. Comprategli un vocabolario ed apritelo alla parola ‘dignità “ - CiaoKarol : 'Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri..' ?? #Vangelo di oggi - Venerdì, 7 Maggio 2021 ?????? - MaryandAnnaLAND : Prima Lettura At 15, 7-21 Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro… - VailatiSergio : RT @AleteiaIT: Amare davvero il Signore significa dare peso alla Sua parola, restarvi fedeli, impegnarsi a metterla in pratica. Cominciamo… - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Venerdì 7 Maggio 2021: ‘Vi comando che vi amiate..’: Vangelo del giorno:… -