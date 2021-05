Un team di ricercatori ha creato la pasta piatta che cambia forma mentre cuoce

Leggi su wired

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto: Science Advances)Fusilli, conchiglie o penne sonoti dimolto amati, che hanno un limite: richiedono sacchetti o scatole di dimensioni notevoli per l’imballaggio. Ispirandosi ai noodles, che possono essere confezionati in una sorta di mattonellasalva spazio, undidella Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania (Usa), ha immaginato un prototipo di2D, da imballare(come le sfoglie di lasagna, per dire), che una volta a contatto con l’acqua bollente assume forme tridimensionali come eliche o tubetti simili alle penne. “Siamo stati ispirati dai mobili imballati in modo piatto e dal modo in cui hanno risparmiato spazio, reso più facile lo stoccaggio e ridotto l’impronta di carbonio associata al ...