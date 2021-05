Terra dei Fuochi, lo studio Spes ha rilevato elementi tossici nel siero dei volontari. Ma nessuno li ha avvertiti (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 5 maggio 1821 moriva, ufficialmente per cancro dello stomaco, Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. Sin dal primo momento, forti dubbi sulla vera causa della sua morte in prigionia furono sollevati in Francia. Fu così deliberato uno studio di monitoraggio tossicologico denominato “Francia Trasparente” con il preciso scopo di indagare su eventuali avvelenamenti dell’imperatore dei francesi. Nel 2021, 180 anni dopo, il tossicologo Dottor Kinz conferma la presenza di arsenico nel midollo dei capelli dell’imperatore e sembra chiudere così, consegnandola alla Storia, la vicenda terrena della vera causa di morte di Napoleone. Sembra di ripercorrere la strada e i tempi degli studi epidemiologici che la Regione Campania periodicamente delibera e paga per confermare quello che tutti sanno: l’avvelenamento da tossici ambientali di almeno 3 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 5 maggio 1821 moriva, ufficialmente per cancro dello stomaco, Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. Sin dal primo momento, forti dubbi sulla vera causa della sua morte in prigionia furono sollevati in Francia. Fu così deliberato unodi monitoraggio tossicologico denominato “Francia Trasparente” con il preciso scopo di indagare su eventuali avvelenamenti dell’imperatore dei francesi. Nel 2021, 180 anni dopo, il tossicologo Dottor Kinz conferma la presenza di arsenico nel midollo dei capelli dell’imperatore e sembra chiudere così, consegnandola alla Storia, la vicenda terrena della vera causa di morte di Napoleone. Sembra di ripercorrere la strada e i tempi degli studi epidemiologici che la Regione Campania periodicamente delibera e paga per confermare quello che tutti sanno: l’avvelenamento daambientali di almeno 3 milioni di ...

