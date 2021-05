Superlega, accordo tra Uefa e nove club. Juventus, Real e Barcellona deferiti a organi competenti (Di venerdì 7 maggio 2021) Superlega, accordo tra Uefa e nove club. Juventus, Real Madrid e Barcellona deferiti a organi competenti. ROMA – E’ ufficiale l’accordo tra la Uefa e nove club che, in un primo momento, avevano aderito alla Superlega. Tra le squadre che si sono sfilate ufficialmente anche Milan e Inter. Per loro è prevista una donazione (multa) da 15 milioni di euro da dividere per il calcio di base nelle comunità di tutta Europa. Nelle sanzioni c’è anche una trattenuta del 5% dei ricavi dalle competizioni Uefa per club per una stagione. Le altre tre (Juventus, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021)traMadrid e. ROMA – E’ ufficiale l’tra lache, in un primo momento, avevano aderito alla. Tra le squadre che si sono sfilate ufficialmente anche Milan e Inter. Per loro è prevista una donazione (multa) da 15 milioni di euro da dividere per il calcio di base nelle comunità di tutta Europa. Nelle sanzioni c’è anche una trattenuta del 5% dei ricavi dalle competizioniperper una stagione. Le altre tre (, ...

