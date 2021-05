Studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco: per il 18enne scatta il Tso (Di venerdì 7 maggio 2021) Uno Studente di 18 anni ha rifiutato di indossare la mascherina in classe, arrivando anche a incatenarsi al banco per non essere portato fuori dall’aula, dopo che i docenti avevano cercato inutilmente di convincerlo a metterla oppure a uscire. A quel punto la preside ha chiamato il 118: è accaduto ieri all’Istituto Olivetti di Fano, nelle Marche. È arrivata anche la polizia e dopo almeno due ore di trattative il giovane è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale. Nel giro di qualche ora è stato sottoposto a Tso e ricoverato in psichiatria: al pronto soccorso del Santa Croce il 18enne avrebbe reagito con veemenza, con nuovo intervento della polizia e la decisione di ricoverarlo in psichiatria. Da quanto si è appreso, il giovane ha una buona condotta in classe e un buon ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Unodi 18 anni hato di indossare lain classe, arrivando anche arsi alper non essere portato fuori dall’aula, dopo che i docenti avevano cercato inutilmente di convincerlo a metterla oppure a uscire. A quel punto la preside ha chiamato il 118: è accaduto ieri all’Istituto Olivetti di Fano, nelle Marche. È arrivata anche la polizia e dopo almeno due ore di trattative il giovane è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale. Nel giro di qualche ora è stato sottoposto a Tso e ricoverato in psichiatria: al pronto soccorso del Santa Croce ilavrebbe reagito con veemenza, con nuovo intervento della polizia e la decisione di ricoverarlo in psichiatria. Da quanto si è appreso, il giovane ha una buona condotta in classe e un buon ...

