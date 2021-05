Spari su un peschereccio italiano dai militari libici | il comandante | “Sto bene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il motopesca Aliseo era salpato 20 giorni fa per una battuta di pesca del gambero rosso. Ieri però c’è stato l’abbordaggio da parte di una motovedetta libica che ha sparato sulla nave ad altezza uomo. Fortunatamente la nave è stata soccorsa dalla fregata Libeccio della Marina Militare Italiana che ha convinto ia rilasciare la nave e ha prestato soccorso ai feriti, tra cui c’è anche ilGiuseppe Giacalone, a quanto riporta Ansa. Ildell’Aliseo infatti è stato ferito al braccio e alla testa da alcune schegge di vetro, ma in una telefonata a tarda notte al figlio Alessandro ha potuto confermare “Sto, non preoccuparti”, e attualmente è in navigazione verso Mazara del Vallo assieme al resto dell’equipaggio (5 italiani e 2 tunisini). Il figlio Alessandro ...