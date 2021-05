Sondaggi, da marzo a oggi la Lega perde il 2% e Fdi guadagna il 2,3: ora sono a meno di 4 punti di distanza. Pd e M5s in recupero (Di venerdì 7 maggio 2021) Sembra quasi sovrapponibile il travaso di voti dalla Lega a Fratelli d’Italia rilevato dall’istituto di Sondaggi Ixè da marzo a oggi. Oltre due mesi durante i quali sono entrate a pieno regime le attività del governo Draghi. Di cui Matteo Salvini fa parte, mentre Giorgia Meloni no. Il Carroccio è passato infatti dal 23,6% al 21,6% dei consensi, perdendo due punti esatti. Fdi, invece, ha guadagnato il 2,3%, crescendo dal 15,8 di marzo al 18,1 registrato il 7 maggio. Nel campo dei giallorossi, invece, recuperano terreno sia il Pd che il Movimento 5 stelle. Se si votasse oggi i dem otterrebbero il 19,8 (+0,8), mentre i pentastellati il 17. Una percentuale molto più bassa dei fasti delle politiche 2018, ma comunque in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Sembra quasi sovrapponibile il travaso di voti dallaa Fratelli d’Italia rilevato dall’istituto diIxè da. Oltre due mesi durante i qualientrate a pieno regime le attività del governo Draghi. Di cui Matteo Salvini fa parte, mentre Giorgia Meloni no. Il Carroccio è passato infatti dal 23,6% al 21,6% dei consensi,ndo dueesatti. Fdi, invece, hato il 2,3%, crescendo dal 15,8 dial 18,1 registrato il 7 maggio. Nel campo dei giallorossi, invece, recuperano terreno sia il Pd che il Movimento 5 stelle. Se si votassei dem otterrebbero il 19,8 (+0,8), mentre i pentastellati il 17. Una percentuale molto più bassa dei fasti delle politiche 2018, ma comunque in ...

