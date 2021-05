Pensioni anticipate 2021, l’editoriale di oggi: i sindacati finalmente si muovono (Di venerdì 7 maggio 2021) Hanno aspettato anche troppo, sono stati oltre due mesi in attesa di trovare una sintesi sulle varie ipotesi che si rincorrevano sullo scenario Pensionistico ma ora finalmente i sindacati confederali hanno elaborato la loro ipotesi di riforma delle Pensioni e alcuni giorni fa l’anno presentata all’opinione pubblica. Innanzitutto diciamo che questa ipotesi di primo impatto è molto condivisibile ed è un chiaro addio alla legge Fornero. La legge voluta dall’Europa e ideata dalla prof.ssa Fornero sotto il Governo Monti che ormai ha dieci anni e che forse dal 2022 sarà accantonata e relegata nei libri di storia. C’è stato per essere precisi il triennio della “quota 100” ma in questo caso non si è trattato di una legge strutturale, è stata data un’opportunità a chi aveva determinati requisiti di andare in pensione ma non ha ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 7 maggio 2021) Hanno aspettato anche troppo, sono stati oltre due mesi in attesa di trovare una sintesi sulle varie ipotesi che si rincorrevano sullo scenariostico ma oraconfederali hanno elaborato la loro ipotesi di riforma dellee alcuni giorni fa l’anno presentata all’opinione pubblica. Innanzitutto diciamo che questa ipotesi di primo impatto è molto condivisibile ed è un chiaro addio alla legge Fornero. La legge voluta dall’Europa e ideata dalla prof.ssa Fornero sotto il Governo Monti che ormai ha dieci anni e che forse dal 2022 sarà accantonata e relegata nei libri di storia. C’è stato per essere precisi il triennio della “quota 100” ma in questo caso non si è trattato di una legge strutturale, è stata data un’opportunità a chi aveva determinati requisiti di andare in pensione ma non ha ...

Advertising

LorenzoSpigoni : @AbracaBarna @AndreaTesta @CottarelliCPI Che qualcosa possa migliorare ok. Ma con gli stranieri il saldo dell'INPS… - O_Rigoli : i dati sulle #mortibianche (fonte #eurostat 2019) ci dicono che, al solito, facciamo peggio degli altri 3 paesi più… - SUPPORTEK_00 : @matteosalvinimi PENSATE ALLE PENSIONI ANTICIPATE !!!! - EmilioTrigilio : @CottarelliCPI I sindacalisti sono vecchi e rappresentano quasi esclusivamente vecchi. Quindi non mi sorprende che… - sandroiacometti : Si salvi chi può: italiani in fuga dal lavoro. Boom di pensioni anticipate -