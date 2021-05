Osvaldo Ardiles | l’episodio durante la guerra delle Falkland e quello strano numero con cui vinse i Mondiali

(Di venerdì 7 maggio 2021) La storia di, detto ‘Ossie’. Nato a Cordoba, in Argentina, ha militato nella sua nazionale e in diverse squadre di club, dal 1969 al 1991: Huracan, Paris Saint Germain, Blackburn, QPR, sono state alcunemaglie vestite dal centrocampista. La maglia più importante vestita è per quella del Tottenham, con oltre duecento presenze. Il 2 aprile del 1982, il capo del governo argentino, Leopoldo Galtieri, ordina l’invasioneisole Malvine, conosciute anche col nome di. Inizia una sanguinosatra Argentina e Regno Unito. Il giorno dopo, il 3 aprile, in Inghilterra, si gioca Leicester-Tottenham, valevole per la semifinale della FA Cup. Ad, argentino, viene consigliato di non giocare, anche perché la sua famiglia era stata messa ...

Advertising

app_sus : Le prima poesia di Diego Osvaldo Ardiles da oggi su Youtube -

Ultime Notizie dalla rete : Osvaldo Ardiles

CalcioWeb

Accanto a un attore come Sylvester Stallone, che non a caso è in porta, ci sono Pelè,, Bobby Moore. È una scelta riuscita, ma che non è facile riproporre. Perché se per un attore non ...... Julio Ricardo Villa (in foto), passato dal Racing di Avellaneda al Tottenham insieme adall'indomani del Mundial. Lo storico incontro, avvenuto nel 2000 in un caff di Buenos Aires, ...