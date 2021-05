Napoli, i convocati di Gattuso per la partita con lo Spezia: torna Ospina (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di domani contro lo Spezia. Portieri: Meret, Contini, Ospina Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanzo, Manolas Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, D’Agostino L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro lo. Portieri: Meret, Contini,Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanzo, Manolas Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, D’Agostino L'articolo ilsta.

