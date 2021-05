Napoli, doppio appuntamento per i volontari anti rifiuti: le info (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi tratta di un’iniziativa di raccolta rifiuti che vengono abbandonati nelle aree verdi. Sabato mattina alle ore 10.00 i volontari de La Via della Felicità si divideranno in due gruppi: uno inizierà dall’Eremo dei Camaldoli di Napoli per ripulire il famoso Parco e il secondo gruppo si incontrerà di fronte la Chiesa SS Immacolata, alla Piazzetta di Via Giordano Bruno a Marano di Napoli. Due posti differenti con un’unica finalità: quella di raccogliere i rifiuti abbandonati incivilmente e ridare decoro a queste zone. I volontari ormai da più di un anno, collaborando con altre associazioni, con volontari e istituzioni, portano avanti iniziative per l’ambiente. I siti che hanno visto all’opera i volontari sono: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi tratta di un’iniziativa di raccoltache vengono abbandonati nelle aree verdi. Sabato mattina alle ore 10.00 ide La Via della Felicità si divideranno in due gruppi: uno inizierà dall’Eremo dei Camaldoli diper ripulire il famoso Parco e il secondo gruppo si incontrerà di fronte la Chiesa SS Immacolata, alla Piazzetta di Via Giordano Bruno a Marano di. Due posti differenti con un’unica finalità: quella di raccogliere iabbandonati incivilmente e ridare decoro a queste zone. Iormai da più di un anno, collaborando con altre associazioni, cone istituzioni, portano aviniziative per l’ambiente. I siti che hanno visto all’opera isono: ...

