MotoGP | parola di Bagnaia | “Quartararo rivale numero uno”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Francescosi è raccontato in una lunga intervista. Il pilota della Ducati, attualmente leader di questo Motomondiale, ha toccato diversi argomenti eleggendocomeuno. Le dichiarazioni diEcco le dichiarazioni del pilota della Ducati rilasciate a MotoG-Podcast: “C’è voluto tempo, perché io ho faticato molto soprattutto il primo anno, ma fino adesso le cose sono andate molto bene, la Ducati è una moto complicata, perché ha tanti punti a favore, ma anche tante difficoltà. Però alla fine come bilanciamento di guida siamo riusciti a tirare fuori tanto, come bilanciamento e assetti, adesso la moto si guida bene e penso che stiamo facendo un bel lavoro. La direzione è quella giusta, vediamo le prossime ma per ora possiamo goderci queste prime quattro ...

di Marc Marquez: 'È giovane, sta andando molto bene e guida in modo diverso dagli altri. Arriverà in Moto2 e brucerà le tappe, per salire prima o poi indove farà molto bene' . L'otto ......sicurezza proprio di 10mila persone in ognuno dei 6 giorni dedicati alla doppia tappa della. ... Laal direttore generale del circuito, Andrea Albani: cosa vi aspettate allora per questi ...Non si esaurisce e forse non finirà mai la contesa tra Valentino Rossi e Marc Marquez. I due piloti che hanno dominato l’ultimo ventennio del Mondiale di MotoGp, insieme a Lorenzo, continuano a beccar ...Alberto Puig, capotecnico della Honda, ha parlato del suo team e della situazione che sta vivendo nel Mondiale 2021 della MotoGP ...