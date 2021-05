Meghan Markle, il suo libro per bambini travolto dalle accuse (anche di plagio) (Di venerdì 7 maggio 2021) Quando Meghan Markle lancia un nuovo progetto personale, il polverone di polemiche è sempre dietro l’angolo. Una triste abitudine che in occasione dell’annuncio di «The Bench», il primo libro per bambini firmato dall’ex attrice americana, ha raggiunto livelli da record: l’opera infatti, nonostante non sia ancora arrivata sul mercato, ha già scatenato attacchi di ogni genere, alcuni anche molto violenti. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Quando Meghan Markle lancia un nuovo progetto personale, il polverone di polemiche è sempre dietro l’angolo. Una triste abitudine che in occasione dell’annuncio di «The Bench», il primo libro per bambini firmato dall’ex attrice americana, ha raggiunto livelli da record: l’opera infatti, nonostante non sia ancora arrivata sul mercato, ha già scatenato attacchi di ogni genere, alcuni anche molto violenti.

