Luana D’Orazio | poche ore di formazione e fotocellule non funzionanti

Solo 4 ore di formazione per insegnarle come manovrare l'orditoio che l'ha uccisa. 4 ore per manovrare un macchinario che è potenzialmente un'arma vera e propria. Oltretutto, fotocellule non funzionanti. Le fotocellule che avrebbero dovuto arrestare la macchina non appena Luana fosse rimasta impigliata. In sostanza lo stesso meccanismo dei cancelli automatici, che si bloccano quando percepiscono l'ostacolo. Ma quelle fotocellule non funzionavano, e Luana non c'è più. Tante le falle ed i misteri attorno alla morte di Luana D'Orazio. Innazitutto, Luana non avrebbe dovuto essere da sola a manovrare l'orditoio, a dichiararlo alla stampa era stata una sua collega proprio il giorno dopo la morte di ...

