LIVE Lotta, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Dalma Caneva ai quarti! Fuori Indelicato e gli azzurri nei ripescaggi (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: ripescaggi categoria -57 kg maschile. Secondo turno: l’ucraino Markovych ha battuto 9-6 l’azzurro Davidovi, Kovacs (Romania) ha battuto il macedone Egorov per rinuncia. Finali terzo posto: Markovych (Ukr)-Edisherashvili (Aze), Kovacs (Rou)-Andreu Ortega (Cub). Finale primo posto: Takahashi (Jpn)-Erdenebat (Mgl) 12.30: Così i quarti della categoria -57 kg. La francese Riviere è già in semifinale grazie al successo a tavolino sulla marocchina Hassoune che si è ritirata: Johanna LINDBORG (SWE) vs. Grace Jacob BULLEN (NOR) Giullia OLIVEIRA (BRA) vs. Nuraida ANARKULOVA (KGZ) Veronika CHUMIKOVA (RUS) vs. Emese BARKA (HUN) Mathilde Hélène RIVIERE (FRA) df. () 12.25: Questi i risultati degli ottavi di finale della categoria- -57 kg: Emese BARKA (HUN) df. Kateryna ZHYDACHEVSKA ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35:categoria -57 kg maschile. Secondo turno: l’ucraino Markovych ha battuto 9-6 l’azzurro Davidovi, Kovacs (Romania) ha battuto il macedone Egorov per rinuncia. Finali terzo posto: Markovych (Ukr)-Edisherashvili (Aze), Kovacs (Rou)-Andreu Ortega (Cub). Finale primo posto: Takahashi (Jpn)-Erdenebat (Mgl) 12.30: Così i quarti della categoria -57 kg. La francese Riviere è già in semifinale grazie al successo a tavolino sulla marocchina Hassoune che si è ritirata: Johanna LINDBORG (SWE) vs. Grace Jacob BULLEN (NOR) Giullia OIRA (BRA) vs. Nuraida ANARKULOVA (KGZ) Veronika CHUMIKOVA (RUS) vs. Emese BARKA (HUN) Mathilde Hélène RIVIERE (FRA) df. () 12.25: Questi i risultati degli ottavi di finale della categoria- -57 kg: Emese BARKA (HUN) df. Kateryna ZHYDACHEVSKA ...

Advertising

infoitsport : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 6-4, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l'azzurro vince in lotta e raggiunge Garin ai quar… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 6-4 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro vince in lotta e raggiunge Garin ai quart… - zazoomblog : LIVE Lotta Preolimpico Sofia in DIRETTA: CONYEDO VOLA A TOKYO!!! Vittoria col brivido contro Bataev! - #Lotta… - zazoomblog : LIVE Lotta Preolimpico Sofia in DIRETTA: CONYEDO VOLA A TOKYO!!! Vittoria col brivido contro Bataev! - #Lotta… - forza_lotta : RT @Carmelo_Ct89: Chi andrà ad insultare Donnarumma nella live di twitch, lo dico senza problemi, è un coglione. E farà solo il male del Mi… -