Ligue 1 | il Lilla supera l’ostacolo più pericoloso | il sogno si avvicina sempre di più

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilsi conferma ad altissimi livelli e ha dimostrato di essere una squadra veramente eccezionale. Il titolo francese èpiù vicino, il Psg rischia di doversi accontentare del secondo posto. La stagione della squadra di Pochettino può diventare ‘drammatica’, dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League rischia di fallire anche l’obiettivo campionato. Ilha infattitopiù importante, la squadra di Galtier ha vinto sul campo del Lens, una squadra in lotta per l’Europa. Ad aprire le marcature è stato Yilmaz, padroni di casa in 10 per l’espulsione di Michelin, ancora Yilmaz e Jonathan David chiudono i conti. Finisce 0-3, il Psg costretto a vincere contro il Rennes. Ma ilpiù vicino al titolo, nelle ultime due partite ...

... tutti i risultati della Copa Sudamericana Venerdì 7 maggio si apre un nuovo weekend di calcio in diversi campionati europei, in particolare in1 con Lens -mentre in Bundesliga c'è ...Commenta per primo Partitona ona ona ona ona in1 . Fondamentale per ilche va a giocarsi punti pesantissimi allo Stade Bollaert - Delelis di Lens . I padroni di casa sono quinti e lottano appaiati con il Marsiglia e due punti avanti al ...Match di alta classifica del campionato francese di Ligue 1, in programma venerdì 7 maggio 2021, alle ore 21: a "darsi battaglia" saranno Lens e Lilla, Match di alta classifica del campionato francese ...Christophe Galtier, allenatore del Lilla ne è convinto: il Psg le vincerà tutte. Quel tutte però significa tre partite. Quelle che mancano alla fine della stagione. E la volata conclusiva il Lilla l’a ...