Hazard e i sorrisi con i giocatori del Chelsea: “Non volevo offendere i tifosi del Real” (Di venerdì 7 maggio 2021) Con un post su Instagram, Eden Hazard, attaccante del Real Madrid ha voluto chiarire e spegnere le polemiche accese in Spagna per il post partita contro il Chelsea in cui è stato visto ridere con gli ex compagni dei blues: “Ho letto molte critiche su di me oggi. E non era mia intenzione offendere i tifosi del Real Madrid. È sempre stato il mio sogno giocare per il Real Madrid. Sono arrivato per vincere. La stagione non è finita e insieme combatteremo nella battaglia per la Lega. Hala Madrid!”. Hazard è stato al centro delle polemiche anche dopo le sue prestazioni molto deludenti e una forma fisica non impeccabile. Resta da capire se i tifosi accetteranno le sue scuse. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Con un post su Instagram, Eden, attaccante delMadrid ha voluto chiarire e spegnere le polemiche accese in Spagna per il post partita contro ilin cui è stato visto ridere con gli ex compagni dei blues: “Ho letto molte critiche su di me oggi. E non era mia intenzionedelMadrid. È sempre stato il mio sogno giocare per ilMadrid. Sono arrivato per vincere. La stagione non è finita e insieme combatteremo nella battaglia per la Lega. Hala Madrid!”.è stato al centro delle polemiche anche dopo le sue prestazioni molto deludenti e una forma fisica non impeccabile. Resta da capire se iaccetteranno le sue scuse. Foto: TwitterMadrid L'articolo proviene ...

