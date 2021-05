Grey’s Anatomy, l’addio di Jesse Williams dopo 12 anni (Di venerdì 7 maggio 2021) dopo 12 anni passati a vestire i panni del Dottor Jackson Avery, l’attore Jesse Williams lascia Grey’s Anatomy, una delle serie televisive più seguite di sempre. Le sorti dell’amatissimo personaggio saranno svelate nel corso della puntata che andrà in onda stasera negli Stati Uniti. Invece, l’ultimo episodio all’interno del quale vedremo anche il Dottor Jackson L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grey’s Anatomy: l’addio di un personaggio storico ZERO: nuova serie tv netflix tutta italiana The Walking Dead: rivelate le origini del virus La Casa di Carta 4 trailer di Netflix: è caos, c’è Nairobi! The Walking Dead l’ingresso di un nuovo ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 7 maggio 2021)12passati a vestire i pdel Dottor Jackson Avery, l’attorelascia, una delle serie televisive più seguite di sempre. Le sorti dell’amatissimo personaggio saranno svelate nel corso della puntata che andrà in onda stasera negli Stati Uniti. Invece, l’ultimo episodio all’interno del quale vedremo anche il Dottor Jackson L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::di un personaggio storico ZERO: nuova serie tv netflix tutta italiana The Walking Dead: rivelate le origini del virus La Casa di Carta 4 trailer di Netflix: è caos, c’è Nairobi! The Walking Dead l’ingresso di un nuovo ...

Advertising

Silvia_Mio86 : RT @diorsunset_: Cercando di capire se odio di più Shonda per aver lasciato Grey’s Anatomy in mano a Krista, o Krista perché è Krista. - zingarella_a : RT @diorsunset_: Cercando di capire se odio di più Shonda per aver lasciato Grey’s Anatomy in mano a Krista, o Krista perché è Krista. - sunflowers_e : quanto mi manca Mark Sloan e con lui tutte le prime stagioni di grey’s anatomy - diorsunset_ : Cercando di capire se odio di più Shonda per aver lasciato Grey’s Anatomy in mano a Krista, o Krista perché è Krista. - sunflowers_e : Shonda e Krista che licenziano i personaggi migliori di grey’s anatomy -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy «Grey s Anatomy», un altro addio alla serie tv Vanity Fair Italia