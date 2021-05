Covid Sardegna, oggi 164 contagi e 4 morti: bollettino 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 164 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. La Sardegna resta in zona arancione per un’altra settimana. Sono caduti nel vuoto, quindi, gli appelli della Regione che aveva motivato con il nuovo quadro epidemiologico la richiesta di allentamento delle restrizioni da lunedì prossimo. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.455 i test in più rispetto al dato precedente. I pazienti ricoverati sono 311 (-8), 40 (-1) quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 15.414 persone e i guariti in più sono 399. Dei 55.438 casi positivi complessivamente accertati, 14.503 (+26) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.382 (+26) nel Sud ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 164 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 7. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4. Laresta in zona arancione per un’altra settimana. Sono caduti nel vuoto, quindi, gli appelli della Regione che aveva motivato con il nuovo quadro epidemiologico la richiesta di allentamento delle restrizioni da lunedì prossimo. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.455 i test in più rispetto al dato precedente. I pazienti ricoverati sono 311 (-8), 40 (-1) quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 15.414 persone e i guariti in più sono 399. Dei 55.438 casi positivi complessivamente accertati, 14.503 (+26) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.382 (+26) nel Sud ...

