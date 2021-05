Covid Campania, oggi 1.382 contagi e 43 morti: bollettino 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 1.382 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 7 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 43 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 18.779. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 43 decessi, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 6.591. I nuovi guariti sono 2.177, il totale dei guariti è 308.632. In Campania sono 121 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.406 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 1.382 ida coronavirus in, 7, secondo i dati deldella regione. Registrati altri 43. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 18.779. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 43 decessi, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 6.591. I nuovi guariti sono 2.177, il totale dei guariti è 308.632. Insono 121 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.406 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

