Corriere | Superlega | il Milan segue l’Inter e lavora ad un accordo con l’Uefa

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nei giorni scorsi Espn aveva lanciato la bomba: “Due anni senza coppe europee per chi è ancora nella”. E annunciava chesarebbe vicina ad uncon. Ildella Sera, oggi, scrive che secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che anche ilvoglia percorrere la stessa strada. Non converrebbe a nessuno una disputa eterna. “starebbe invece trattando conun’uscita e dovrebbe trovare una breve. E, secondo indiscrezioni delle ultime ore, anche Elliott, proprietario del, potrebbe decidere che non conviene una disputa eterna e che è meglio cercare un accomodamento con. Vedremo”. L'articolo ilNapolista.

Corriere della Sera

Nell'occasione, oltre ai complimenti per lo scudetto , Cairo ha fatto con Zhang un punto della situazione generale del calcio italiano, frae fondi. Il periodo è obiettivamente complicato, ...... la qualità del gioco la determinano gli interpreti" Ildello Sport, col direttore Ivan ... a Napoli fu De Laurentiis a fare fuori Ancelotti? Ancelotti si schiera contro la. Come si ...Il quotidiano parla di indiscrezioni per cui Elliot potrebbe decidere che non conviene una disputa eterna ed è meglio cercare un accomodamento ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama&Radio24: “La riforma della Coppa Italia è in piccolo una sorta di Superlega. Mantenere ...