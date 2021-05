Bollettino Covid di venerdì 7 maggio | i dati completi dopo le 17 Puglia e Veneto sotto i mille casi

(Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus in Italia, ildidel Ministero della Salute:le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Nel giorno deidel monitoraggio Iss - Ministero della Salute, c'è attesa per l'ordinanza del ministro Roberto Speranza che dovrebbe vedere un'importante novità: nessuna ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Coronavirus in Italia, ildi venerdì 7 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno dei dati del monitoraggio Iss - Ministero della Salute, c'è attesa per l'......delle restrizioni anti -, produce per il mese in corso una crescita dei contratti sul mese precedente (+84mila rispetto ad aprile con un tasso di crescita del 27,5%)", si legge nel. ...Secondo il bollettino Excelsior di Unioncamere-Anpal tra maggio e luglio le imprese hanno in programma 1,27 milioni di assunzioni - Le maggiori entrate sono in programma nelle imprese dell'industria, ...L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.337 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 79 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; ...