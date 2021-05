Bayern Monaco, Hainer: «In estate non faremo acquisti» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha annunciato che i bavaresi non opereranno sul mercato Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild ha parlato delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 annunciato che il club bavarese non farà mercato in estate. «Non effettueremo acquisti costosi. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte con un enorme potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato. Le finanze del club sono state intaccate dalle tante partite giocate a porte chiuse, con circa 150 milioni di minori entrate dal marzo 2020». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente delHerbertha annunciato che i bavaresi non opereranno sul mercato Herbert, presidente del, in una intervista alla Bild ha parlato delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 annunciato che il club bavarese non farà mercato in. «Non effettueremocostosi. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte con un enorme potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato. Le finanze del club sono state intaccate dalle tante partite giocate a porte chiuse, con circa 150 milioni di minori entrate dal marzo 2020». L'articolo proviene da Calcio News 24.

