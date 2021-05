Basket | Trento batte Brindisi nel recupero della 29ª giornata di Serie A 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) NelventinovesimaA 2020-die fa un passo avanti verso i playoff. Alla “BLM Group Arena” finisce 83-73: l’Aquila consolida l’ottavo posto a quota 24 punti, mentre i pugliesi devono abbandonare definitivamente ogni velleità di primato che ora è aritmeticamente dell’Olimpia Milano. Ad approcciare meglio il match sono i salentini, che sotto di 6-3 piazzano un break di 0-10 e si ritrovano subito a comandare. A fine primo quarto il tabellone dice 15-18. Nel secondo periodo, però, va in scena il sorpassoDolomiti Energia che, con un parziale di 11-2, ribalta completamente la situazione. All’intervallo comunque il risultato è in ...

Advertising

ginugiola : RT @Gazzetta_it: Serie A: #Brindisi battuta da #Trento, #Milano blinda il primo posto - Gazzetta_it : Serie A: #Brindisi battuta da #Trento, #Milano blinda il primo posto - Eurosport_IT : Brindisi cade a Trento e consegna a Milano il primo posto in regular season ??????? #EurosportBASKET | #LBASerieA - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: #Trento batte #Brindisi, il tabellino - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: Alle 20.30 segui il match di #basket #Trento-#Brindisi su #Radio1 e @Radio1Sport con Ettore De Lorenzo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Trento

Basketmarche.it

DIRETTABRINDISI: RECUPERO 29GIORNATA SERIE A1Brindisi, in diretta dal PalaTrento, è la partita diin programma oggi, mercoledì 5 maggio 2021 , con palla due previsto per le ore ...Nel recupero della ventinovesima giornata di regular season di Serie A1 2020/2021 divittoria per la Dolomiti Energia Trentino in casa alla BLM Group Arena contro l' Happy Casa ...è ...Nel recupero della ventinovesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket Trento batte Brindisi e fa un passo avanti verso i playoff. Alla “BLM Group Arena” finisce 83-73: l’Aquila consolida ...Una impresa, una vittoria tra la gara di stasera con la Happy Casa Brindisi e la 30a lunedì 10 maggio alla Segafredo Arena contro la Virtus per validare, alla fine di un ...