Barcellona, Messi sotto indagine per presunta violazione dei protocolli Covid (Di venerdì 7 maggio 2021) Leo Messi, campione e capitano del Barcellona, è finito nel mirino del Ministero della salute spagnolo per delle presunte violazioni al protocollo sanitario a causa di un barbecue organizzato nella giornata di lunedì assieme ai compagni di squadra presso la sua abitazione. Oggi, tramite l'emittente spagnola TV3 si apprende dell'apertura ufficiale di una pratica a carico dell'argentino con una possibile sanzione economica a danno, non solo del 10 argentino, ma di tutti i partecipanti alla serata. Foto: Instagram Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Messi Uefa perdona 9 club della Super League. Deferiti Juventus, Barcellona e Real Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori e si sono messi in azione per dimostrare ... Juventus, Real Madrid e Barcellona, scrive il 'New York Times', sarebbero pronti a chiedere i danni ...

Messi al Barcellona: gli iconici gol su punizione Commenta per primo Guarda i migliori e i più memorabili gol su punizione di Leo Messi con la maglia del Barcellona.

"Messi, il Psg sicuro di strapparlo al Barcellona" Corriere dello Sport.it Uefa perdona 9 club della Super League. Deferiti Juventus, Barcellona e Real Nove club della Super League perdonati dall’Uefa, con tre (Juventus, Real Madrid e Barcellona) è ancora battaglia. “Ho detto al Congresso Uefa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di ave ...

