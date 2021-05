Aspetta la ex sul pianerottolo di casa e la uccide con 8 colpi di pistola (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ha Aspettata sul pianerottolo di casa e, quando l’ha vista uscire dall’ascensore con le borse della spesa, le ha sparato. Otto colpi di pistola senza neanche dire una parola. Femminicidio, l’ennesimo dall’inizio dell’anno, in un condominio di Torino: la vittima è Angela Dargenio, 48 anni, uccisa dall’ex marito, Massimiliano Bianco, guardia giurata 50enne da alcuni mesi in cassa integrazione. Separati da dicembre, vivevano nello stesso edificio di corso Novara, alla periferia nord-ovest del capoluogo piemontese. “Così sto vicino ai ragazzi”, aveva detto all’ex moglie. Nessuno, tra parenti e amici, immaginava che tra i coniugi, due figli di 17 e 25 anni, potessi finire così. “E’ un fulmine a ciel sereno, una tegola caduta dal cielo”, sostiene Niccolò, il compagno della figlia più grande della coppia, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) L’hata suldie, quando l’ha vista uscire dall’ascensore con le borse della spesa, le ha sparato. Ottodisenza neanche dire una parola. Femminicidio, l’ennesimo dall’inizio dell’anno, in un condominio di Torino: la vittima è Angela Dargenio, 48 anni, uccisa dall’ex marito, Massimiliano Bianco, guardia giurata 50enne da alcuni mesi in cassa integrazione. Separati da dicembre, vivevano nello stesso edificio di corso Novara, alla periferia nord-ovest del capoluogo piemontese. “Così sto vicino ai ragazzi”, aveva detto all’ex moglie. Nessuno, tra parenti e amici, immaginava che tra i coniugi, due figli di 17 e 25 anni, potessi finire così. “E’ un fulmine a ciel sereno, una tegola caduta dal cielo”, sostiene Niccolò, il compagno della figlia più grande della coppia, ...

