Altobelli: “Donnarumma? Fossi in lui mi fermerei al Milan” | News (Di venerdì 7 maggio 2021) L'ex attaccante Alessandro Altobelli, sulle pagine di "Leggo" ha parlato di Juventus-Milan e di Gianluigi Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 maggio 2021) L'ex attaccante Alessandro, sulle pagine di "Leggo" ha parlato di Juventus-e di Gianluigi

Advertising

PianetaMilan : .@ALTOBELLIGOL: '@gigiodonna1? Fossi in lui mi fermerei al @acmilan' | #News - #calciomercato #ACMilan #Milan… - notizie_milan : Altobelli: “Donnarumma? Se fossi in lui mi fermerei al Milan” - infoitsport : Altobelli: 'Donnarumma deve restare in rossonero' - MilanWorldForum : Altobelli su Juve - Milan, su Donnarumma e su Pioli Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Altobelli su Juve - Milan, su Donnarumma e su Pioli Le dichiarazioni -) -