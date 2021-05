Achille Lauro “angelo” dei piccoli pazienti del Policlinico di San Donato (Di venerdì 7 maggio 2021) Il cantante ha fatto numerosi doni ai bimbi ricoverati nel reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica ed è uno dei più generosi sostenitori della Gruppo San Donato Foundation Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 7 maggio 2021) Il cantante ha fatto numerosi doni ai bimbi ricoverati nel reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica ed è uno dei più generosi sostenitori della Gruppo SanFoundation

Advertising

Adnkronos : .@AchilleIDOL 'Mi hanno dato dell’omofobo': - quandilfaitnoir : Achille Lauro non è omofobo. Lui si è sempre espresso a favore della libertà di espressione. Non fatevi ingannare d… - whiteIouis : vorrei tornare al momento in cui ho visto la storia di davide in cui freccia achille lauro e rivivere quel momento… - sehmagazine : ???? Da corista di Achille Lauro a solista: Midorii pubblica il suo nuovo singolo “Saturno”, disponibile in tutti i d… - lukexcherry : Quanto sono gasata per Celebrity hunted 2 mamma mia Achille Lauro ti sono devota è questa la verità -