Vangelo e parola del giorno | giovedì 6 maggio 2021

(Di giovedì 6 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildelLa redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 15,7-21 In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino ladele vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e ...

... nella piena fedeltà al. "Come nel dopo - Concilio la Chiesa italiana è stata pronta e ... La catechesi come servizio alla, dunque, come testimonianza dell'amore del Cristo vivente, come ..."In questo giorno il Signore ci dona ladeldi Giovanni, laddove Gesù ci invita a rimanere in Lui per portare frutto. Vorrei che questarimanesse ben chiara e luminosa nel mio ...Tutti lo conoscono come “il giudice ragazzino” o “il piccolo giudice”, appellativo datogli da Ida Abate, sua insegnante di latino e greco che gli ha dedicato una biografia. Ma chi era Rosario Livatino ...VI Domenica di Pasqua – Anno B In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei co ...