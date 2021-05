Tragedia sulla strada, con lo scooter contro un carro attrezzi. Morti due ragazzi di 21 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) Terribile incidente oggi pomeriggio a Roma. Due ragazzi di 21 anni sono Morti dopo uno scontro con un carroattrezzi fermo sulla corsia d’emergenza. Non c’è stato nulla da fare. La Tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi all’altezza del chilometro 27,300 in carreggiata interna. A quanto si apprende, troppo gravi le condizioni dei due ragazzi, in condizioni disperate al momento dell’arrivo dei soccorritori che nulla hanno potuto per salvare loro la vita. Insieme al 118, sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia stradale di Settebagni per gli accertamenti della dinamica. Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale con rallentamenti sul tratto di A90 compreso tra le uscite ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Terribile incidente oggi pomeriggio a Roma. Duedi 21sonodopo uno scon unfermocorsia d’emergenza. Non c’è stato nulla da fare. Lasi è verificata nel pomeriggio di oggi all’altezza del chilometro 27,300 in carreggiata interna. A quanto si apprende, troppo gravi le condizioni dei due, in condizioni disperate al momento dell’arrivo dei soccorritori che nulla hanno potuto per salvare loro la vita. Insieme al 118, sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Poliziale di Settebagni per gli accertamenti della dinamica. Inevitabili i risentimenti alla circolazionele con rallentamenti sul tratto di A90 compreso tra le uscite ...

